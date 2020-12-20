Опозорил страну: британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции

В минувший четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция российского лидера, которая стала по совместительству и "прямой линией". Вопросы задавали журналисты не только из России, но и со всего мира.

Среди них был известный британский корреспондент издания BBC Стивен Розенберг, который находился на центральной площадке пресс-конференции в зале Центра международной торговли. Представитель Туманного Альбиона позволил себе не только нелепый выпад в адрес президента, но и совершил крайне неуважительный поступок в ходе мероприятия.

Розенберг спросил у главы государства, считает ли тот себя ответственным за ухудшение отношений России с Великобританией и США. Президент России Владимир Путин был явно возмущен таким вопросом, но проявил сдержанность и дипломатию. Российский лидер подчеркнул, что Москва лишь пропорционально отвечает на действия Соединённых Штатов и Евросоюза. Он добавил, что отношения Запада с Кремлём стали холодными после того, как НАТО вышло из Договора по ограничению систем ПРО.

Вскоре после этого репортёр покинул зал, несмотря на то, что мероприятие ещё не закончилось. Этим поступком он разгневал британских пользователей интернета, которые заявили, что подобные выходки выставляют их страну посмешищем на международной арене. Они напомнили, что BBC существует на налоги граждан Великобритании и призвали журналиста извиниться перед главой российского государства. Многие также отметили, что некоторые его высказывания были не подкреплены никакими фактами и доказательствами.

В ответ Стивен Розенберг заявил, что его уход с пресс-конференции не был жестом неуважения. Репортёр пояснил, что был вынужден покинуть Центр международной торговли из-за срочных дел редакции. По словам Розенберга, ему нужно было срочно передать информацию коллегам.