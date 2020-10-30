Украинский политолог оценил вероятность импичмента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пошел в атаку на Конституционный суд. Политолог Михаил Погребинский считает, что глава государства может за это поплатиться.



Зеленский после местных выборов пошел на конфликт с Конституционным судом. Он созвал совещание Совета нацбезопасности и направил в Верховную раду законопроект о роспуске нынешнего состава судебного органа.



Действия Зеленского противоречат Конституции, отметил Погребинский. У президента нет полномочий на отставку судей КСУ, пояснил эксперт. По его мнению, происходящее говорит о юридической некомпетентности главы государства и его окружения.

В экспертной среде заговорили о возможном импичменте Зеленского. Погребинский считает, что отстранение президента от власти вряд ли возможно.

В Верховной раде есть силы, готовые проголосовать за отставку Зеленского. Например, партия "Оппозиционная платформа". Зуб на нынешнего президента имеет и фракция "Европейская солидарность". Но нужного количества голосов в пользу импичмента они не соберут, считает Погребинский.

Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский назвал основание для ухода в отставку. Президент заявил, что покинет пост, если не добьется мира в Донбассе.

Тем временем на Украине уже звучат голоса в пользу отставки Владимира Зеленского. К президенту обратился правозащитник Владимир Чемерис. За полтора года для мира в Донбассе и возвращения региона в состав Украины не сделано ничего, посетовал он.

Правозащитник напомнил о нескольких обменах военнопленными и перемирии, которое было сорвано. Чемерис призвал Зеленского добровольно оставить власть.