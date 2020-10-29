Пушков: Нормализация отношений России и Украины при Зеленском невозможна

Избиратели надеялись, что с приходом Владимира Зеленского к власти ситуация в стране улучшится. Киев начнет вести сбалансированную внешнюю политику и прекратит агрессивные выпады в адрес России.
Однако, отметил Алексей Пушков, этого не произошло. Во главе Украины встала прозападная элита, которая не настроена на решение военного конфликта в Донбассе и на улучшение отношений с Россией.
В качестве примера прозападного курса сенатор привел заявление Зеленского о строительстве двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях, получение британских денег под военные цели и встречи президента с шефом МИ-6.
"Нормализация отношений с Украиной при президентстве Владимира Зеленского невозможна", – заявил Пушков.
Сенатор добавил, что при бывшем лидере Незалежной Петре Порошенко противостояние двух стран было на грани горячей фазы. Конфликт мог в любой момент перерасти в прямое военное столкновение.
Нынешняя власть же выбрала иной курс. Владимир Зеленский хочет сделать из Украины антироссийский форпост в Европе, написал Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
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