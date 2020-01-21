Названа точная дата вхождения Донбасса в состав России

Даже если республики Донбасса на бумагах вернутся в состав
Украины, то фактически они все равно останутся под полным влиянием России. С
таким заявлением в эфире украинского Четвертого канала выступил военный эксперт Алексей
Арестович.
Он напомнил, что Москва уже несколько месяцев выдает паспорта жителям ДНР и ЛНР. Воссоединение с Донбассом – один из вариантов развития России после конституционной реформы, считает Арестович.
Принятие Донецкой и Луганской республик, а также Абхазии и Южной Осетии в состав российского государства может произойти прямо во время празднования 9 мая или сразу после, полагает украинский эксперт. По его словам, ДНР и ЛНР обладают серьезным военным потенциалом.
Он также не исключил, что к этому моменту будут решены спорные вопросы с Белоруссией. Такое объединение Арестович назвал "могучий СССР-2".
Воссоединение России с Донбассом может подать пример другим частям Украины – Запорожью, Одессе, Херсонской области. "Все, кто хочет в Россию, а таких много на самом деле, они поняли, что немного повоевали, но все равно попали в вожделенную Россию и стали ее частью. Это надежда, а надежда дорого стоит", – добавил Арестович.
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России становится все более вероятным, сказал ранее политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, США и Евросоюз не будут этому препятствовать.
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