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Политика

"Осталось несоклько шагов": объявлено то вхождении Донбасса в состав России

Фото: www.globallookpress.com
Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов в эфире телеканала "Юнион" рассказал о приближении момента, когда Донбасс станет частью России. Он подчеркнул, что это движение не может остановить даже Киев.
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Феномен русской весны, которая началась на Украине после государственного переворота, многие эксперты объясняли стремлением местных жителей стать частью своей настоящей Родины – России. Как показала практика и последние новости Донбасса, эти настроения сильны в регионе до сих пор.

"Мы с вами выстояли, не сломались, не предали друзей и товарищей. Сейчас, спустя пять лет, видим, что наша мечта практически достигнута", – обратился к жителям Донецкой и Луганской областей Алексей Муратов. "Нам осталось сделать несколько последних, но очень важных и трудных шагов, чтобы вернуться в свой дом – в большую Россию", – добавил он.

Процесс интеграции Донбасса и России, заметил эксперт, не может остановить даже война и экономическая блокада. Оба этих процесса запустили украинские власти, однако сами они стали жертвами политической нестабильности. Киев сотрясают протесты против Владимира Зеленского, грозящие перерасти в новый Майдан.

На этом фоне руководство Донецкой и Луганской народных республик ведут работу по поддержанию экономики республики. Также, по словам руководителя центрального исполкома ОД "Донецкая Республика", ведется негласная работа по интеграции региона в Россию.

Материал дополняется.

24 октября 2019, 15:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а до крыма сколько шагов было?
1

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