Феномен русской весны, которая началась на Украине после государственного переворота, многие эксперты объясняли стремлением местных жителей стать частью своей настоящей Родины – России. Как показала практика и последние новости Донбасса, эти настроения сильны в регионе до сих пор.
"Мы с вами выстояли, не сломались, не предали друзей и товарищей. Сейчас, спустя пять лет, видим, что наша мечта практически достигнута", – обратился к жителям Донецкой и Луганской областей Алексей Муратов. "Нам осталось сделать несколько последних, но очень важных и трудных шагов, чтобы вернуться в свой дом – в большую Россию", – добавил он.
Процесс интеграции Донбасса и России, заметил эксперт, не может остановить даже война и экономическая блокада. Оба этих процесса запустили украинские власти, однако сами они стали жертвами политической нестабильности. Киев сотрясают протесты против Владимира Зеленского, грозящие перерасти в новый Майдан.
На этом фоне руководство Донецкой и Луганской народных республик ведут работу по поддержанию экономики республики. Также, по словам руководителя центрального исполкома ОД "Донецкая Республика", ведется негласная работа по интеграции региона в Россию.
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