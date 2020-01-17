Русофоб Гордон грязно оскорбил жителей Донбасса

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Персонально ваш" на радио "Эхо Москвы" поделился мнением о дальнейшей судьбе Донбасса. Вольно или невольно он серьезно оскорбил жителей этого региона.

Провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик в результате референдумов стало реакцией жителей Донбасса не только на произошедший в Киеве государственный переворот, но и на антирусскую политику новых украинских властей. При этом и политики, и лидеры общественного мнения на Украине, словно в подтверждение их опасений, не просто отказались считаться с мнением этих людей, но и принялись их оскорблять.

Не преминул ввернуть грязное словцо о Донбассе и его жителях и украинский журналист Дмитрий Гордон. В эфире радио "Эхо Москвы" он задался вопросом, отдаст ли Россия этот регион Украине. "Я считаю, что нет", – сам ответил ведущий.

"Я считаю, что Россия Донбасс отдаст только в одном случае, если она его отдаст на своих условиях. А что это значит? Это значит всучить, всадить Украине "гнойник", который будет разлагать всю страну изнутри", – добавил Дмитрий Гордон.

Таким образом, всего одной фразой журналист дважды оскорбил жителей Донбасса. Сперва он отказал им в праве самим решать свою судьбу, выставив все так, словно все зависит не от людей, а от воли российской стороны. Затем Дмитрий Гордон и вовсе сравнил население региона с гнойной раной.

Отметим, ранее "Дни.ру" писали о том, как Дмитрий Гордон поделился со слушателями радиостанции "Эхо Москвы" своими взглядами на историю Второй Мировой войны. По его словам, героические подвиги достигались ужасающими методами, вплоть до марш-бросков через минные поля с деревянными винтовками.