Соловьев перешел на крик в эфире своей программы

Российский телеведущий Владимир Соловьев поспорил на высоких тонах с гостем шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". В какой-то момент он перешел на крик, сообщает телеканал "360".

Общественный деятель Григорий Амнуэль заявил, что Польша не должна извиняться за пытки советских граждан, замученных до смерти во время войны с СССР. Такая позиция возмутила ведущего. Он накричал на оппонента, отметив, что можно оправдать и советских военных, которые расстреляли тысячи польских офицеров в Катыни.

"Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения, притом что Польша планировала вместе с Гитлером удар по России?" – возразил Соловьев.

