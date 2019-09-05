Сенсация: Зеленского обвинили в убийстве

Владимир Зеленский намерен продать украинскую землю в руки иностранцев, чтобы набрать новых кредитов. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Продажа главного достояния страны – плодородных черноземов – приведет к катастрофическим последствиям для Украины, уверен он. "Результатом этой политики станет убийство села", – подчеркнул Ляшко.
Бывший парламентарий намерен не допустить создания свободного рынка земли в стране. В противном случае Ляшко пригрозил Зеленскому массовыми протестами селян.
Об отмене моратория на продажу Земли президент Украины говорил на совещании с членами правительства и депутатами 2 сентября. Он потребовал от кбмина разработать соответствующий законопроект до октября текущего года, а Раду – утвердить документ до начала декабря.
По мнению политолога Дмитрия Джангирова, от продажи земли Киев выручит около 10 миллиардов евро. Но эти деньги будут уходить не на развитие страны, а на погашение долгов перед западными кредиторами, сказал эксперт в эфире интернет-канала "Капитал".
МВФ не первый год требует от Украины отменить мораторий на продажу земли. Это одно из условий выделения стране новых кредитов. По всей видимости, Зеленский решил загнать Незалежную в еще большую долговую кабалу.
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