Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев

Новость о болгарской провидице Ванге и ее пророчестве о президенте Украины Владимире Зеленском переполошила СМИ Незалежной. Сообщается, что предсказательница еще в середине 90-х предвидела его приход к власти.



В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится в программе "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ.



О судьбе Зеленского болгарская провидица якобы знала еще тогда, когда тот ходил в школу. "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – цитируют украинцы российских журналистов.

Также предсказательница предрекла тяжелую участь Европе. "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой", – цитирует якобы слова провидицы издание "Обозреватель".

Владимир Зеленский выиграл президентские выборы с рекордным уровнем поддержки. За него проголосовали около 73% украинцев. На парламентских выборах поддерживающая его партия "Слуга народа" также взяла большинство.

На встрече с членами правительства и депутатами в понедельник, 2 сентября, Зеленский выступил с недвусмысленным предупреждением другим парламентским фракциям. Если "Слуге народа" не удастся найти с ними общий язык, то пропрезидентская партия будет принимать законы без их участия, сказал глава государства.

Президент вводит людей в заблуждение, уверен политолог Владимир Воля. Обещания Зеленского провести реформы за год эксперт назвал обманом, потому как для них нужны квалифицированные кадры. "Как показали 100 дней, их в команде президента нет. Они специалисты в чем угодно, только не в вопросах государственного управления", – цитирует эксперта портал "Украина.ру".