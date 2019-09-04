В поведении страдающего недугом Зеленского заметили странность

Эксперты обратили внимание на странность в поведении президента Украины Владимира Зеленского. До этого у главы государства диагностировали серьезное заболевание, из-за которого он не может выполнить предвыборные обещания.



Зеленский умный, грамотный и находчивый человек, свободно общающийся со своей аудиторией, моментально способный реагировать на самые сложные темы, отметил главред немецкого журнала "World Economy" Александр Сосновский. Однако после победы на выборах эксперт начал замечать за украинским лидером странности.



По словам журналиста, последнее время Зеленский выступает исключительно по бумажке. "Неужели все эти темы, о которых он говорит и которые он затрагивает, настолько важны, что он должен говорить от "а" до "я" с каждым пунктом", – отметил Сосновский.

Он предположил, что Зеленскому либо пишут тексты выступлений, и он не может от них отклоняться, либо он совершенно не контролирует ситуацию и вынужден опираться на написанное в бумажке. "Думаю, проблема совсем в другом. Думаю, он себе не представлял, куда он попал", – сказал Сосновский в эфире телеканала "Россия 1".

Президент Украины инфантильный и нерешительный человек, уверены некоторые эксперты. Зеленский ждет, что дела за него будут решать другие, а сам боится проявить инициативу. Бывший министр иностранных дел Незалежной Леонид Кожара назвал состояние президента "детской болезнью".

Зеленский рискует остаться в истории Украины как самый никчемный президент. Наладить отношения с Россией он, очевидно, не в состоянии. Остается копировать русофобские заявления пьяного клоуна Порошенко.



Эх, Володя, лучше бы ты продолжал в кино сниматься. — Константин Симонов (@ich_Mitra) August 28, 2019

Также популярно мнение, что Зеленский не участвует в управлении государством, выполняя роль "говорящей головы" на публичных мероприятиях. Дескать, управление страной сосредоточил в своих руках глава офиса президента, юрист Андрей Богдан, бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского.