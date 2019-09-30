Раскрыты подробности новой встречи Путина и Макрона

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшаяся 19 августа на юге Франции, дала серьезный толчок к развитию как двусторонних отношений, так и к пересмотру всего западного вектора политики в отношении России. Немногим более чем месяц спустя политики вновь пересеклись.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в Париже, куда российский лидер прилетел, чтобы проститься с Жаком Шираком. Переговоры президентов России и Франции состоялись после панихиды и продлились около двух минут, передает ТАСС. После этого российский лидер проследовал к своему автомобилю.
Подробностями об этой короткой встрече Путина и Макрона поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не назвал бы это беседой, просто обменялись репликами, стоя на крыльце", – заметил официальный представитель Кремля. Французская сторона выразила признательность российскому лидеру за то, что в день прощания с Жаком Шираком Владимир Путин присутствовал на церемонии.
Песков: Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Жаком Шираком. Французы выразили признательность за то, что в это день Путин был вместе с ними pic.twitter.com/4YVom6ex6k— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019
Пользователи Сети отметили, что несмотря на краткость встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, она имеет большое значение. Сам факт визита российского лидера в Париж на панихиду по бывшему президенту Франции показывает высокий уровень двусторонних отношений, отмечают они. Кроме того, общение двух лидеров дает надежды на то, что процесс сближения России и стран Европы будет продолжен.
Фото дня: Путин и Макрон в Париже pic.twitter.com/8OxJqkOBGT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019
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