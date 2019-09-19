Раскрыты сложности Макрона при общении с Путиным

Переговоры Путина и Макрона показали, что французские элиты явно задумались о пересмотре своих отношений с Россией. Эксперты уверены, что этому есть простое объяснение. Дескать, на фоне глобального экономического кризиса, нестабильности мирового энергетического рынка и развязанных Дональдом Трампом экономических войн российский рынки сбыта выглядят весьма привлекательно.
"Находясь под давлением экономических интересов французских промышленников и банкиров, президент Французской Республики Эммануэль Макрон и контролируемое его сторонниками французское правительство пытаются наладить отношения с нашей страной", – цитирует РИА ФАН политического аналитика Владимира Соловейчика. Однако с тем, чтобы начать полноценные переговоры с Владимиром Путиным, у президента Франции есть определенные сложности.
Путин прибыл в Форт Брегансон, где встретился с четой Макрон pic.twitter.com/mjWosE2kq7— RT на русском (@RT_russian) August 19, 2019
"Начинать сразу с обсуждения экономических вопросов в этой ситуации означает напрячь французское общественное мнение, во многом антироссийски настроенное благодаря действиям либеральных СМИ и политиков. Те от привычного им антисоветизма и антикоммунизма плавно перешли к русофобии", – подчеркнул эксперт.
По его словам, именно поэтому переговоры Путина и Макрона начинаются с более общих и понятных тем, таких как безопасность, борьба с терроризмом и международные усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. "Стоит с оптимизмом оценить первые шаги в налаживании диалога двух стран", – уверен Владимир Соловейчик.
Он считает, что в дальнейшем переговоры Путина и Макрона могут привести к еще более тесному контакту двух стран. "В любом случае, народам двух наших стран нечего делить", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что Россию и Францию сближают друг с другом множество культурных и исторических взаимосвязей, а их сотрудничество пойдет на пользу всему миру.
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