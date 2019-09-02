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Политика

Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Французские избиратели оказались несколько обескуражены стремительным поворотом политики Парижа в отношении Москвы. Если раньше президент страны Эммануэль Макрон был весьма холоден в оценках России, то теперь стремится как можно чаще проводить переговоры с Владимиром Путиным.
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Влиятельное французское издание Le Monde опубликовало большую аналитическую статью, в которой попыталось объяснить своим читателям – почему французские СМИ принимали участие в оголтелой антироссийской кампании, а теперь говорят о стремлении двух стран перезагрузить отношения. Особенно сильно заметным стал контраст после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на кануне очередного саммита G7.

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 Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

Журналисты Le Monde напомнили, что французский лидер попытался запустить этот процесс задолго до поворотной встречи. На это были направлены его усилия в мае 2018 года, когда Макрон приехал в Санкт-Петербург. О важной роли России в построении новой архитектуры европейской безопасности он рассказывали и в августе 2018 года. Затем российский лидер получил приглашение на торжественную церемонию по случаю перемирия 1918 года.

Однако тогда антироссийская истерия, которой были охвачены многие западные СМИ, сместила фокус внимания читателей. Впрочем, о том, как многие журналисты всеми правдами и неправдами пытались выставить Москву виноватой во всех бедах Европы в статье не говориться. Зато упоминается, что Эммануэль Макрон был вынужден на время отложить идею о более тесных и доверительных контактах с Владимиром Путиным из-за протестов "желтых жилетов".

Наконец президент Франции смог перезапустить процесс сближения Парижа и Москвы. Широкая общественность обратила на это внимание после переговоров Макрона и Путина накануне саммита "большой семерки". Однако и до этого Франция успела поддержать возвращение России в Совет Европы. А после прошедших переговоров стороны договорились о продолжении диалога.

"Россия стала необходимой, и Эммануэль Макрон больше не собирается ее обходить", – уверены французские эксперты.

О том, насколько важна Россия для Европы несколько раз подробно объяснял сам Эммануэль Макрон. Политик уверен, что равноправные отношения с Москвой сделают Европу полноценным участником международной политики, тогда как во времена противостояния США и Советского Союза она была всего лишь пешкой.

Кроме того, без помощи России невозможно обеспечить стабильность и безопасность на Ближнем Востоке. Также, Эммануэль Макрон признался, что его пугает возможный союз Москвы и Пекина. Поэтому, считает он, Запад должен стремится склонить Россию на свою сторону.

Автор: 2 сентября 2019, 20:08

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