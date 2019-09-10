Меркель и Макрону угрожали химическим оружием

В 2018 году, следует из отчета Европола, во Франции, Германии и Италии планировалась серия химических атак. Подозреваемые в подготовке терактов были задержаны. Ими оказались выходцы из Египта, Туниса и Ливана, передает Пятый канал. Все они также успели получить гражданство стран Евросоюза.
Во время экспертизы выяснилось, что в состав взрывных устройств входили токсичные вещества. Таким образом, Ангеле Меркель, которую и без того критикуют за миграционную политику, пришлось бы оправдываться еще за химическую атаку.
Эммануэль Макрон также мог стать жертвой народного гнева в случае, если бы террористические атаки все же произошли бы. Низкие рейтинги не позволили бы ему осуществить перемену политики как Франции, так и всей Европы, а возможно и заставили бы уйти в отставку досрочно.
Как бы то ни было, всего этого удалось избежать. Сообщается, что всего в 2018 году Европол предотвратил 16 терактов в Европе.
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