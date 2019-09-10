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Политика

Меркель и Макрону угрожали химическим оружием

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Полицейская служба Европейского союза опубликовала отчет о предотвращенных террористических атаках. Благодаря усилиям правоохранительных органов избежать последствий химического заражения удалось, в частности, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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В 2018 году, следует из отчета Европола, во Франции, Германии и Италии планировалась серия химических атак. Подозреваемые в подготовке терактов были задержаны. Ими оказались выходцы из Египта, Туниса и Ливана, передает Пятый канал. Все они также успели получить гражданство стран Евросоюза.

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Во время экспертизы выяснилось, что в состав взрывных устройств входили токсичные вещества. Таким образом, Ангеле Меркель, которую и без того критикуют за миграционную политику, пришлось бы оправдываться еще за химическую атаку.

Эммануэль Макрон также мог стать жертвой народного гнева в случае, если бы террористические атаки все же произошли бы. Низкие рейтинги не позволили бы ему осуществить перемену политики как Франции, так и всей Европы, а возможно и заставили бы уйти в отставку досрочно.

Как бы то ни было, всего этого удалось избежать. Сообщается, что всего в 2018 году Европол предотвратил 16 терактов в Европе.

Автор: 10 сентября 2019, 11:05

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