Эммануэль и Брижит Макрон показали свои подкачанные тела на пляже

Президент Франции и его жена покатались на водных мотоциклах, прогулялись на лодке, а также приняли солнечные ванны топлес. Пара расслабилась перед саммитом "Большой семерки", который завершился 26 августа.
Глава Пятой республики с первой леди прекрасно провели время на уединенном пляже, словно обычные туристы. Выяснилось, что Макрон прекрасно чувствует себя на больших скоростях и выглядит на водном мотоцикле как голливудский актер.
Как сообщает Woman.ru, пользователи соцсетей отметили его идеальный шоколадный загар. Они обратили внимание и на подкачанные бедра француза, которые тот не постеснялся показать, надев мини-шорты.
Правила этикета не позволяют политикам показываться папарацци в таком виде. Однако прогрессивный президент Франции проигнорировал предписания. В свою очередь мадам Макрон весь уик-энд провела в белой рубашке.
"Они выглядят такими счастливыми", "Брижит просто потрясающая!", "Макрон горяч", – прокомментировали фотографии поклонники супружеской четы.
Они не обошли вниманием точеную фигуру первой леди Франции и подметили, что у Брижит потрясающе стройные ноги. Даже не скажешь, что это дама в возрасте, пришли к выводу подписчики.
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Наши питомцы.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?