"ЕР" подготовит наблюдателей на выборы 8 сентября

На всех избирательных участках в единый день голосования 8 сентября будут работать наблюдатели от "Единой России", а также участники проекта "Молодой гвардии" "Школа наблюдателей". Для этого с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено несколько десятков тысяч молодых людей, сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов.

прочитано 86 раз Партии важны честные выборы, и молодые наблюдатели будут следить за законностью процедуры, подчеркнул единоросс. Стать наблюдателем может каждый, отметил Селиверстов.

ПО ТЕМЕ Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму Половина россиян готовы проголосовать за "ЕР" Прошедшие обучение в "Молодой гвардии" наблюдатели будут оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, поступающие от пользователей социальных сетей, и быстро передавать данные в избирательные штабы МГЕР. Кроме того, в их задачу входит ведение прямых трансляций с избирательных участков, рассказал парламентарий. В основном работу организуют через партийное приложение "Наблюдатель". Оно позволит передавать сведения об открытии или закрытии участков, о явке избирателей, процессе подсчета голосов, а также о нарушениях в ходе голосования. Пользователи смогут отправлять фотографии и видеозаписи. Участники "Школы наблюдателей" имеют возможность по своему желанию пройти обучение по одному или нескольким направлениям. Так, программа "Молодой избирателей" сосредоточена на правовых и технологических аспектах, "Избирательная кампания" даст комплексное представление о предвыборных кампаниях, а по направлению "Exit-poll" слушатели освоят методику проведения опросов граждан на выходе из избирательных участков, рассказал зампред координационного совета МГЕР Иван Дзюбан. Эксперты объяснят будущим наблюдателям их задачи, расскажут о взаимодействии с членами избиркомов и вышестоящими инстанциями. "В ряде регионов, к примеру, Брянской области, Волгоградской области, Республике Башкортостан и других обучение пройдет в формате однодневного образовательного форума, на котором в качестве лекторов выступят практикующие юристы, политологи, действующие депутаты, социологи, представители региональных избирательных комиссий и блогеры", – отметил он. Проект "Школа наблюдателей" направлен на популяризацию избирательного процесса, а также формирование кадрового резерва к единому дню голосования. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке в соцсети "Вконтакте" до 29 августа. После этого будут сформированы списки слушателей. В 2019 году единый день голосования пройдет 8 сентября. В этот день в 19 регионах состоятся выборы глав субъектов, в 13 – депутатов законодательных органов. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Иван Поляков 28 августа 2019, 11:38 Автор: