Половина россиян готова проголосовать за "Единую Россию"

Данные социологического исследования "Левада-центра" показали, что почти половина опрошенных из числа тех, кто пошел бы на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, и уже знает за кого бы на них проголосовал, отдают свое предпочтение "Единой России". Их оказалось 44%.
Еще 17% потенциальных избирателей рассказали, что отдали бы свои голоса за КПРФ. Уровень поддержки ЛДПР оказался не намного меньшим – 16%. "Справедливая Россия" и Коммунистическая партия "Коммунисты России" получили бы по 4% голосов избирателей, показывают результаты опроса.
За партия "Яблоко" на гипотетических выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы всего 2% избирателей, передает "Интерфакс". На уровень поддержки в 1% могли бы рассчитывать "Российская экологическая партия "Зеленые", "ПАРНАС" и "Родина".
Социологический опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян проводился с 18 по 24 июля 2019 года. В нем приняли участие 1605 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов 50 регионов России.
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