Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина

Единства по вопросам мировой повестки у лидеров G7 по-прежнему нет, что показал первый день встречи. Характерным примером невозможности принять компромиссное решение стала тема возвращения в клуб России.
"У нас была очень обстоятельная дискуссия по России и президенту Путину, оживленная дискуссия, действительно хорошая", – цитирует сайт "ТВ Центр" Дональда Трампа. По его словам, участие России во встречах "Большой восьмерки" благотворно повлияет на решение многих мировых проблем.
Такого мнения, заверил президент США, придерживается не только он. Тем не менее принять соответствующее решение участники G7 не смогли. Более того, по информации издания Guardian, из-за этого Трамп поссорился с коллегами.
"Во-первых, Трампу свойственно отстаивать свою точку зрения, какой бы она ни была. Во-вторых, все-таки Трамп пытается реализовать отчасти то, что обещал", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина.
Он напомнил: и до того, как стать президентом, и после победы на выборах Трамп обещал избирателям наладить отношения с Россией. Однако карты спутал документ, в котором политика обвинили в связях с Кремлем. "Когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободным в российском направлении", – пояснил эксперт.
Вопрос о возвращении России на саммиты G7 и превращение "Большой семерки" в "восьмерку" может решаться долго. Впрочем, Москва страдать от затягивания процесса точно не будет, считают специалисты.
"Для России это тоже не судьбоносный вопрос – есть "семерка", нет "семерки". В принципе, страны, туда входящие, все-таки для России не те государства, которые определяют ее будущее, направление ее развития", – подчеркнул директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
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