Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина

Одним из первых итогов встречи мировых лидеров на саммите стран "Большой семерки" в Биаррице стала ссора Дональда Трампа с коллегами из-за темы возвращения за стол переговоров Владимира Путина. Американский лидер уверен, что важные геополитические вопросы невозможно решить без участия России.

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