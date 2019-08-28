Как Путину удается оставаться молодым

Сотрудники испанской газеты заметили, что во время мотопробега с байкерами из "Ночных волков" президент России выглядел ничуть не старше своих соратников. Его даже окрестили "Бенджамином Путиным". По мнению журналистов, он является самым спортивным президентом, которого когда-либо видел Кремль.
"Хоккейный болельщик и восьмой дан в дзюдо, хороший пловец. Сложно допустить хоть малейшую возможность того, что он пытается сохранить молодость с помощью скальпеля", – пишут западные журналисты на сайте издания El Mundo. Они отметили, что в российских СМИ часто появляется информация о различных активностях первого лица государства – рыбалка в Тыве, верховая езда, ныряние в прорубь и другое.
Испанцы выдвинули предположение, что президенту удается оставаться в хорошей форме благодаря спорту, полноценному сну и пренебрежению алкоголем. Они также подметили, что Путин употребляет здоровую пищу. Так, например, Владимир Владимирович предпочитает на завтрак омлет и сыр. Кроме того, он любит различные соки и перепелиные яйца.
Напомним, президент России занимается восточными единоборствами более 50 лет и имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, Путин имеет черный пояс по каратэ.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Стоит ли переезжать в Москву?
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Алексей или Николай?
А вы забыли своих бывших?