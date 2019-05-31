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Общество

Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В деле об уничтожении пассажирского лайнера в небе над Донбассом летом 2014 года намечается новый поворот. Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад сделал шокирующее заявление о вине бывших украинских властей. 
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Глава малайзийского правительства назвал доклад Нидерландов о трагедии рейса MH17 политизированным. По его словам, авторы документа возлагают вину на Россию безосновательно – доказательств ее вины нет.

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Мохамад отметил, что ракета, которой сбили лайнер, могла быть сделана на Украине. Слова политика приводит "Комсомольская правда".

Премьер-министр подчеркнул, что к катастрофе может быть причастно тогдашнее руководство Незалежной. Крушение Boeing MH17 произошло спустя несколько месяцев после вступления в должность Петра Порошенко.

Выводы комиссии по расследованию причин трагедии глава правительства Малайзии назвал политизированными. По его словам, некоторые стороны пытаются реализовать свои политические интересы. О ком идет речь, он не уточнил.

"С самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", – цитирует Мохамада RT

О вине Порошенко за сбитый Boeing и гибель сотен людей говорят давно. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко как-то обмолвился, что приказ на уничтожение лайнера тогдашний украинский лидер отдал лично. В вине Порошенко убеждено даже его ближайшее окружение, утверждал экс-депутат.

Порошенко мог отдать личный приказ уничтожить лайнер. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв – подданные Нидерландов. Украина сразу обвинила в катастрофе ополченцев Донбасса и Россию.

В сентябре прошлого года на брифинге в Москве представители Минобороны России доказали причастность к трагедии украинских военных. Помимо прочего, были представлены документы, свидетельствующие, что ракета из установки "Бук", которой сбили Boeing, стояла на вооружении украинской армии со второй половины 1980-х годов.

Автор: Иван Поляков31 мая 2019, 12:21
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