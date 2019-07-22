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Политика

Нервный Порошенко закатил истерику после провала на выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Прошедшие накануне выборы в Верховную раду Украины обернулись очередным позором для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" уступила пророссийским силам и получила менее 9% голосов. Бывший глава государства крайне эмоционально отреагировал на результаты выборов. 
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Обошедшая "Европейскую солидарность" условно пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука должна стать изгоем. С таким заявлением Порошенко выступил на пресс-конференции в Киеве по итогам выборов в Верховную раду.

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Партию Медведчука бывший украинский лидер назвал "оккупационной платформой" и "марионеткой Кремля". Порошенко призвал другие политические силы, прошедшие в новую Раду, не вступать в коалицию с "оппозиционерами" и не допустить их в правительство.

По его словам, "Оппозиционная платформа" должна остаться на обочине политической жизни, под пристальными контролем спецслужб. "Мы ожидаем, что уже к утру все, кто проходят 5%-ный барьер, отмежуются от партии Медведчука", – заключил Порошенко.

Для интересующихся украинской политикой очевидно, что бывший президент лукавит, отмечает издание "ПолитНавигатор". Журналисты напомнили, что в период президентства Порошенко Медведчук был главным переговорщиком Киева и Москвы.

"Кроме того, телеканалы Порошенко активно раскручивали Медведчука, который, по одной из версий, готовился на роль удобного спарринг-партнера на президентских выборах, однако этот сценарий не сработал из-за вступления в игру Владимира Зеленского", – подчеркивает издание.

В воскресенье состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Украинский парламент формируется по смешанной системе – 225 человек избираются по партийным спискам, столько же – по мажоритарным округам.

После обработки половины бюллетеней партия президента Владимира Зеленского набирает более 42% голосов, "Оппозиционная платформа" – около 13%, а партия Петра Порошенко – 8,64%. В обновленную Раду также проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Автор: 22 июля 2019, 11:51
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация
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Олигарх-Алкоголик Порошенко не смог выиграть со своей Партией "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ГОМОСЕКСУАЛИСТАМИ И ТРАНССЕКСУАЛАМИ".
Пусть Порошенко не унывает. Ведь комик Зеленский абсолютно точно будет проводить пропорошенковскую политику, т.к. Украина это страна, которая находится под внешним управлением и Зеленскому ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ не дадут изменять эту по сути дела АНТИРОССИЙСКУЮ политики. И тут Порошенко прав - Зеленский ДИСТАНЦИРУЕТСЯ от партии Медведчука.
Комик Зеленский с его партией "СЛУГА ОЛИГАРХОВ" скорее всего объединяется с БАНДЕРОВСКОЙ партией "ГОЛОС БАНДЕРОВЦЕВ" БЕЗГОЛОСОГО Вакарчука. Делетанты приведут к полному развалу НЕДОСТРАНЫ-ПОЛУСТРАНЫ, которая когда-то называлась УКРАИНА.
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