Нервный Порошенко закатил истерику после провала на выборах

Обошедшая "Европейскую солидарность" условно
пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора
Медведчука должна стать изгоем. С таким заявлением Порошенко выступил на
пресс-конференции в Киеве по итогам выборов в Верховную раду.
Партию Медведчука бывший украинский лидер назвал "оккупационной платформой" и "марионеткой Кремля". Порошенко призвал другие политические силы, прошедшие в новую Раду, не вступать в коалицию с "оппозиционерами" и не допустить их в правительство.
По его словам, "Оппозиционная платформа" должна остаться на обочине политической жизни, под пристальными контролем спецслужб. "Мы ожидаем, что уже к утру все, кто проходят 5%-ный барьер, отмежуются от партии Медведчука", – заключил Порошенко.
Для интересующихся украинской политикой очевидно, что бывший президент лукавит, отмечает издание "ПолитНавигатор". Журналисты напомнили, что в период президентства Порошенко Медведчук был главным переговорщиком Киева и Москвы.
"Кроме того, телеканалы Порошенко активно раскручивали Медведчука, который, по одной из версий, готовился на роль удобного спарринг-партнера на президентских выборах, однако этот сценарий не сработал из-за вступления в игру Владимира Зеленского", – подчеркивает издание.
Самый положительный момент в результате этих выборов - это то, что Порошенко и компания оказались практически на самом дне. Хотя конечно же, даже этого для них многовато. Их место за решёткой.— Голос Мордора (@spacelordrock) July 21, 2019
В воскресенье состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Украинский парламент формируется по смешанной системе – 225 человек избираются по партийным спискам, столько же – по мажоритарным округам.
После обработки половины бюллетеней партия президента Владимира Зеленского набирает более 42% голосов, "Оппозиционная платформа" – около 13%, а партия Петра Порошенко – 8,64%. В обновленную Раду также проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
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