Зеленский прилюдно поставил на колени неудачника Порошенко

Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. На внеочередных выборах в Верховную раду поддерживающая нынешнего главу Незалежной партия "Слуга народа" не оставила шансов политической силе "Европейская солидарность", куда входят сторонники экс-президента. Примечательно, что большинство избирателей Западной Украины, где поддержка Порошенко традиционно сильна, голосование проигнорировали.



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