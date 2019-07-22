Зеленский прилюдно поставил на колени неудачника Порошенко

По данным национального экзит-пола на вечер, 21 июля, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 43-44% голосов. Следом идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – около 12%.
Петру Порошенко радоваться нечему. И хотя партия бывшего главы государства набирает около 9% голосов и проходит в новый состав Верховной рады, его поддержка среди украинцев стремительно падает. Несколько месяцев назад, во время президентских выборов, он смог заручиться поддержкой около 25% избирателей.
Судя по предварительным данным, в обновленную Верховную раду проходит и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Во время предвыборной кампании он обвинял Порошенко в грязных пиар-технологиях.
В партии "Слуга народа" прокомментировали первые итоги выборов. В окружении Зеленского заявили, что намерены сделать все для прекращения войны в Донбассе.
Неубедительный результат на парламентских выборах ослабляет и без того шаткое положение бывшего президента. Против Порошенко и его окружения заведено уже 11 уголовных дел, а Зеленский не исключил, что проигравший политик будет подвергнут люстрации.
Очередные выборы на Украине завершились под трогательные восклицания западных лицемеров о "празднике демократии".— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) July 21, 2019
Снова не дали голосовать гражданам Украины, находящимся в России. Снова не было российских наблюдателей ОБСЕ. Не было наблюдателей ПАСЕ.
Всё прекрасно.
Отсутствие серьезной поддержки, очевидно, развяжет руки противникам экс-президента. По некоторым сведениям, глава администрации Зеленского Андрей Богдан требует от генпрокурора Юрия Луценко арестовать активы политика.
Так или иначе, многомесячное противостояние Зеленского и Порошенко завершилось разгромным поражением последнего. Бывший президент не смог сохранить свои позиции будет вынужден противостоять нарастающему давлению новых властей.
На выборах в Верховную раду были зарегистрированы 22 партии. Избрание депутатов происходит по смешанной системе – по партийным спискам и мажоритарным округам.
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