"Это не мой президент": лжец Зеленский довел украинцев до белого каления

О наглой лжи Зеленского заявил киевский политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканала "NewsOne". "Касательно закона о языке. Действительно, этот вопрос для Зеленского был ключевым, потому что он, и его глава Администрации, в свое время, процитировал Статью 4 Закона об особом статусе ОРДЛО, о русском языке в этих регионах, потом почему-то забыл, перестал это защищать", – объяснил он.
По мнению эксперта, новоизбранный президент Украины сознательно не поднимает насущный вопрос, поскольку его предостерегли социологи. "Ровно как ему сказали: "Если ты опубликуешь свой план на 100 дней, то очевидно, что тоже потеряешь какую-то часть электората, поскольку, чем больше ты будешь говорить что-то конкретное, тем более ты будешь отсекать от своей аудитории людей", – считает Чаплыга.
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