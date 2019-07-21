"Это не мой президент": лжец Зеленский довел украинцев до белого каления

Вопреки обещаниям и ожиданиям избирателей, президент Украины Владимир Зеленский решил молчать даже о самых вопиющих нарушениях прав граждан Незалежной. Политик особенно опасается за свой рейтинг в период выборов в Верховную Раду.



О наглой лжи Зеленского заявил киевский политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканала "NewsOne". "Касательно закона о языке. Действительно, этот вопрос для Зеленского был ключевым, потому что он, и его глава Администрации, в свое время, процитировал Статью 4 Закона об особом статусе ОРДЛО, о русском языке в этих регионах, потом почему-то забыл, перестал это защищать", – объяснил он.

По мнению эксперта, новоизбранный президент Украины сознательно не поднимает насущный вопрос, поскольку его предостерегли социологи. "Ровно как ему сказали: "Если ты опубликуешь свой план на 100 дней, то очевидно, что тоже потеряешь какую-то часть электората, поскольку, чем больше ты будешь говорить что-то конкретное, тем более ты будешь отсекать от своей аудитории людей", – считает Чаплыга.













Материал дополняется.