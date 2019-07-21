На Украине проходят выборы в Верховную Раду

На Украине проходит голосование по избранию депутатов в Верховную Раду. Отдать голос за кандидатов граждане смогут до 20:00.
Известно, что выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу в 199 округах. Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая. В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины, пишет РИА Новости.
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