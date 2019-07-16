Немощному Зеленскому нанесли сокрушительный удар

Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского обостряется. В администрации лидера Незалежной неожиданно подвергли критике его инициативу. Так, у замруководителя офиса президента Украины Вадима Пристайко возникли вопросы к предложению Зеленского о люстрации высших чиновников.

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