Немощному Зеленскому нанесли сокрушительный удар

Люстрация предполагает законодательные ограничения для
чиновников, занимавших должности во времена президентства Петра Порошенко – с
2014 по 2019 годы. Одним из них является Пристайко. С его слов, он работал со
многими президентами Украины.
Пристайко отметил, что если Зеленский примет соответствующее решение, то чиновники ему подчинятся, и наверняка придут те, кто не запятнал свою репутацию. Тем не менее, отметил чиновник, он не поддерживает поголовные люстрации.
"Я считаю, преемственность определенная должна сохраняться, иначе мы каждый раз начинаем строить с самого начала", - пояснил замруководителя администрации Зеленского.
По словам Пристайко, украинский лидер намерен привести в правительство новых людей, которые не примелькались и которые не помнят жизнь в СССР. "Идея понятна, лично мне не нравится реализация. Посмотрим, как оно будет работать”, – заключил чиновник.
Ранее СМИ сообщали о тяжелом положении Зеленского. Как отмечала "Украинская правда", президенту Украины не доверяют реальные рычаги власти. Важнейшие решения якобы принимает глава администрации президента Андрей Богдан.
Зеленский считает, что в будущем зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может стать символом успешности реформ в стране— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 июля 2019 г.
Так даже Порошенко не бредил
Сразу несколько групп влияния пытаются отрезать политика от внешнего мира, поместив в своеобразный "футляр", отмечают журналисты. Вероятно, это связано с неопытностью Зеленского на политическом поприще.
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