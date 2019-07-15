"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена бездействием президента Владимира Зеленского. Главу государства обвиняют в нежелании комментировать вооруженное нападение на редакцию телеканала "112 Украина" в Киеве. По мнению оппозиции, состоявшаяся в ночь на субботу атака выгодна президенту.



"Террористическая атака на телеканал "112 Украина" полностью соответствует интересам власти", – отметили в "Оппозиционной платформе". Заявление партии опубликовано на официальном сайте канала.



В первую очередь в атаке на телеканал заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, полагают оппозиционеры. По их мнению, нынешний глава государства использует в политике те же методы, что и его предшественник Петр Порошенко. Обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ в "Оппозиционной платформе" назвали угрозой национальной безопасности.

Нападение на редакцию телеканала произошло в ночь на субботу, 13 июля. Полицейские обнаружили рядом тубус от гранатомета. Произошедшее правоохранители квалифицировали как террористический акт. Неизвестного стрелка объявили в розыск, но его местонахождение по-прежнему не установлено. Не исключено, что злоумышленника уже нет на территории Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что бывшее руководство Украины, в том числе Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Говоря о качестве работы чиновников, президент признался, что ему "не хватает слов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – возмутился глава государства.

Зеленский считает, что в будущем зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может стать символом успешности реформ в стране



Так даже Порошенко не бредил — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 июля 2019 г.

Несмотря на неприязнь к своему предшественнику, Зеленский явно намерен продолжать его политику, в том числе внешнюю. На днях назначенный президентом новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак объявил, что Киев повторит ноябрьский поход в Керченский пролив.

Первая провокация Украины недалеко от Крымского моста была инициирована Петром Порошенко. С ее помощью он рассчитывал ввести в стране военное положение и перенести президентские выборы. Не исключено, что Зеленский также попытается использовать провокации для решения личных проблем.