"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского

"Террористическая атака на телеканал "112
Украина" полностью соответствует интересам власти", – отметили в
"Оппозиционной платформе". Заявление партии опубликовано на
официальном сайте канала.
В первую очередь в атаке на телеканал заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, полагают оппозиционеры. По их мнению, нынешний глава государства использует в политике те же методы, что и его предшественник Петр Порошенко. Обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ в "Оппозиционной платформе" назвали угрозой национальной безопасности.
Нападение на редакцию телеканала произошло в ночь на субботу, 13 июля. Полицейские обнаружили рядом тубус от гранатомета. Произошедшее правоохранители квалифицировали как террористический акт. Неизвестного стрелка объявили в розыск, но его местонахождение по-прежнему не установлено. Не исключено, что злоумышленника уже нет на территории Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что бывшее руководство Украины, в том числе Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Говоря о качестве работы чиновников, президент признался, что ему "не хватает слов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – возмутился глава государства.
Зеленский считает, что в будущем зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может стать символом успешности реформ в стране— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 июля 2019 г.
Так даже Порошенко не бредил
Несмотря на неприязнь к своему предшественнику, Зеленский явно намерен продолжать его политику, в том числе внешнюю. На днях назначенный президентом новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак объявил, что Киев повторит ноябрьский поход в Керченский пролив.
Первая провокация Украины недалеко от Крымского моста была инициирована Петром Порошенко. С ее помощью он рассчитывал ввести в стране военное положение и перенести президентские выборы. Не исключено, что Зеленский также попытается использовать провокации для решения личных проблем.
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ищу женщину онанистку
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Краско уходит в монастырь?
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Как убрать дряблость с ног
Люблю мужа сестры
Зависть?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Сняла трусы в метро!
Ребенку 3 года, что дарить?
Заставляет худеть
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Бывший муж теперь мой начальник