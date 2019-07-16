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Политика

Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ "простого парня". Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал. 
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Во время предвыборной кампании амбициозный актер пообещал украинцам, что будет добираться на работу на велосипеде. К слову, двухколесным транспортом пользовался в сериале "Слуга народа" пользовался сыгранный Зеленским персонаж – президент Василий Голобородько.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Теперь от поездок на велосипеде президент публично открестился. В кортеже главы государства едут автомобили главы государства и охраны, порой бывают другие сопровождающие, отметил Зеленский

"Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент – такой же участник движения, как и все", – объяснил украинский лидер своей отказ от велосипеда.

Во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам ездить на работу на велосипеде. В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга". "Во-первых, это удобно", – заявил тогда актер.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Кадр youtube.com

Но вскоре после вступления в должность Зеленский изменил свое мнение. "Сейчас не та ситуация в стране, чтобы президент ездил на велосипеде", – пояснил первый замглавы президентской администрации Юрий Костюк.

Поездки главы государства на "двухколесном друге" чиновник назвал "мечтой" и признал, что это сделало бы президента ближе к народу. По всей видимости, это не единственное разочарование, которое придется испыть украинцам, поверившим в обещания Зеленского.

Автор: 16 июля 2019, 13:25
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
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ЦАРСКИЙ ПОСТ
Имеется ли смысл поститься 3 дня перед казнью Царя Николая II
Да имеет, этим мы русские, украинцы, беларусы осознаем свою вину.
(а иудеи тут не причём, просто мимо Ганиной Ямы проходили)

Старчик Аввочка на портале "Москва 3 Рим"
Блаженный Рафаил (Берестов) назначил пост по всей Руси Матушке.
Я не могу ему перечить, <цензура> он ближе к Богу чем я окаянный черьвь.
Аминь
dina
Ответить
Путин лепо надул российский пенсионеров! УХХАХАХАХА😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛
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