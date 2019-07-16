Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев

Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ "простого парня". Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал.



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