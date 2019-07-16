Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев

Во время предвыборной кампании амбициозный актер пообещал
украинцам, что будет добираться на работу на велосипеде. К слову, двухколесным
транспортом пользовался в сериале "Слуга народа" пользовался
сыгранный Зеленским персонаж – президент Василий Голобородько.
Теперь от поездок на велосипеде президент публично открестился. В кортеже главы государства едут автомобили главы государства и охраны, порой бывают другие сопровождающие, отметил Зеленский
"Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент – такой же участник движения, как и все", – объяснил украинский лидер своей отказ от велосипеда.
Во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам ездить на работу на велосипеде. В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга". "Во-первых, это удобно", – заявил тогда актер.
Но вскоре после вступления в должность Зеленский изменил свое мнение. "Сейчас не та ситуация в стране, чтобы президент ездил на велосипеде", – пояснил первый замглавы президентской администрации Юрий Костюк.
Поездки главы государства на "двухколесном друге" чиновник назвал "мечтой" и признал, что это сделало бы президента ближе к народу. По всей видимости, это не единственное разочарование, которое придется испыть украинцам, поверившим в обещания Зеленского.
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