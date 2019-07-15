Скабеева пожаловалась на боли

Узнав о переносе заседания по делу Кирилла Вышинского на 19 июля Ольга Скабеева напомнила, что в России суд над нарушившими пограничный режим украинскими моряками состоится 17 июля. "Испугались сделать первый шаг. И торгуются, ясно", – прокомментировала она произошедшее.
Возмутил ведущую и формальный повод, из-за которого было принято решение о переносе. Как рассказал представитель прокуратуры, пойти на такой шаг пришлось из-за того, что один из судей, занятых в процессе, находился в совещательной комнате по другому делу. "Самое абсурдное объяснение. То есть им просто некогда!", – заметила Ольга Скабеева.
Кроме того, она обратила внимание на того, кто озвучил это решение. "А заявление сделал начальник управления прокуратуры автономной республики Крым Евгений Комаровский. То есть Крыма у них больше нет, а управление прокуратуры работает. Фантомные боли", – пошутила ведущая.
Также Ольга Скабеева обратила внимание на высказывание генерального прокурора Украины Юрий Луценко. "Главное, чтобы не было односторонних уступок стране-агрессору", – заявил он, комментируя дело Кирилла Вышинского. "Вот, собственно, все, что нужно знать об украинском правосудии", – резюмировала журналист.
Напомним, 15 мая 2018 году в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене и поддержке ополчения Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все обвинения в свой адрес Вышинский назвал ложью и манипуляцией.
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