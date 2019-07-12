Зеленский обещает повторить страшную ошибку Порошенко

Командующий Генеральным штабом Украины Руслан Хомчак заявил о том, что вооруженные силы готовятся повторить провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе. В прошлый раз корабли были отправлены с ведома Петра Порошенко, на этот раз военным придется заручиться поддержкой Владимира Зеленского.

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