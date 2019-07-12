Зеленский обещает повторить страшную ошибку Порошенко
В интервью изданию "Новынарня" Руслан Хомчак ответил на вопрос о том, планирует ли флот Незалежной повторить провокацию возле Крымского моста. "Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем", – рассказал он.
Командующий Генштабом Украины добавил, что корабли будут нарушить границы России, чтобы передать ей послание. "Керченский пролив наш, как бы русские ни кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив", – цитирует Хомчака "Политнавигатор". Ранее он рассказывал, что у страны "нет столько солдат, чтобы ими рисковать".
Первая провокация Украины в Керченском проливе была совершена с ведома Петра Порошенко, который тогда занимал должность президента. Многие эксперты заявили, что глава государства не просто был в курсе, но и являлся непосредственным инициатором произошедшего.
При этом отправка украинских военных кораблей в территориальные воды России стала крупной ошибкой Порошенко. В результате моряки были задержаны российскими пограничниками. Политик попытался обратить эту ситуацию себе на пользу, но у него ничего не вышло.
Теперь шанс повторить это провальное решение представился Владимиру Зеленскому. Его подчиненные ясно дали понять, что готовы рискнуть военнослужащими ради того, чтобы привлечь внимание международной общественности.
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