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Политика

Эксперты: Либералы могут навредить себе лишним шумом в медиапространстве

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
11 июля состоялась пресс-конференция на площадке ТАСС, обсуждали ход регистрационного этапа предвыборной кампании по формированию нового состава Мосгордумы. Эксперты рассмотрели политические программы кандидатов, степень заинтересованности избирателей, анализ активности выдвиженцев в масс-медиа и разбор нарушений и скандалов "подписного" этапа. 
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Было отмечено несколько особенностей текущей избирательной кампании. К ним можно отнести отсутствие кандидатов от "Единой России" и особый информационный поток нынешней предвыборной гонки.

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Для регистрационного этапа в этом году очень характерно обилие скандалов в медиапространстве, вызываемых рядом кандидатов. Так, на слуху у всех был конфликт Любови Соболь и Нюты Федермессер, когда сторонники Навального довели общественницу травлей до снятия кандидатуры с участия в выборах.

Такое поведение, по мнению экспертов, ярко характеризует политическую позицию так называемых либеральных кандидатов как несогласованную. Нежелание договориться и разделить между собой сферы характерно для большинства либералов, включая "борцов с коррупцией" Навального и "команды" Гудкова.

Еще одна яркая черта текущей кампании – отсутствие позитивной ноты в политических программах ряда избирателей. Кандидаты заняты наращиванием шума в масс-медиа вместо того, чтобы заинтересовывать избирателей четкой программой, отражающей интересы горожан. По мнению экспертов, это может дорого обойтись кандидатам. Например, вылиться в низкую явку их электората в день голосования.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Также выдвиженцы зачастую представляют совершенно другой район, нежели их место проживания. Вероятно, такие кандидаты слабо знают проблемы того района, который собрались представлять. У людей может возникнуть справедливый вопрос: зачем голосовать за того кандидата, который не знает о проблемах и даже не задумывается о методах их решения?

На пресс-конференции отметили и низкий уровень прохождения регистрационного барьера. По мнению экспертов, либералами изначально была избрана неверная тактика, основанная на массовой агитации. Отечественному человеку не свойственно слушать, поддерживать и защищать кандидатов "в поле". Это не заложено в русской политической культуре.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.


Автор: Иван Поляков12 июля 2019, 10:30

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