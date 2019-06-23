Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Ирану – эксперты заговорили о начале третьей мировой войны. Между тем православные старцы предупреждали о страшной бойне задолго до нынешних событий.



О начале третьей мировой войны предупреждал одесский старец Иона. Это будет кровопролитная бойня с невиданным количеством жертв, многие государства перестанут существовать, говорил он.



Широкой общественности предсказания Ионы стали известны в прошлом месяце. Пугающие пророчества старца активно тиражировали российские и украинские СМИ. "Земля будет гореть в адском пламени: предсказание старца Ионы о Третьей мировой войне потрясло общественность", – писало издание "Диалог.ua".

Правда, описанные Ионой события, согласно преданию, произойдут в 30-х годах этого столетия. Но как знать, вдруг старец ошибся с датой, и мир уже подошел к краю бездны.

Атмосфера в мировых столицах явно напряженная. Происходящие в наши дни события вокруг Ирана могут привести к третьей мировой войне, сказал член Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью изданию ФАН.

Но угроза глобального конфликта горячие головы в Вашингтоне, кажется, не смущает. На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по исламской республике 20 июня.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.

На условиях анонимности сотрудники Белого дома рассказали газете The New York Times, что американский лидер намеревался уничтожить радары и ракетные батареи Ирана. Однако в последний момент, когда корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, Трамп сдал назад и отменил атаку.

Впрочем, удар по исламской республике президент США все равно назвал "неминуемым". Получается, что война против Ирана – вопрос в американский элите уже решенный. Остается лишь ждать, когда американские "Томагавки" полетят в направлении Тегерана, а Трамп с присущим ему пафосом объявит о роковом решении публично.

"Это будет уничтожение, которого никто никогда раньше не видел", – предупредил глава Белого дома в интервью NBC.

Холодная война между США и Ираном может перерасти в горячую со дня на день. На уступки не хотят идти ни в Вашингтоне, ни в Тегеране. По всей видимости, разрешить копившиеся между двумя странами на протяжении нескольких десятилетий противоречия способно лишь оружие.