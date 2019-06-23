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Политика

Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой

Трамп отдал приказ бомбить Иран. Фото: Global Look Press
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Ирану – эксперты заговорили о начале третьей мировой войны. Между тем православные старцы предупреждали о страшной бойне задолго до нынешних событий.   
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О начале третьей мировой войны предупреждал одесский старец Иона. Это будет кровопролитная бойня с невиданным количеством жертв, многие государства перестанут существовать, говорил он.  

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Широкой общественности предсказания Ионы стали известны в прошлом месяце. Пугающие пророчества старца активно тиражировали российские и украинские СМИ. "Земля будет гореть в адском пламени: предсказание старца Ионы о Третьей мировой войне потрясло общественность", – писало издание "Диалог.ua".  

Правда, описанные Ионой события, согласно преданию, произойдут в 30-х годах этого столетия. Но как знать, вдруг старец ошибся с датой, и мир уже подошел к краю бездны. 

Атмосфера в мировых столицах явно напряженная. Происходящие в наши дни события вокруг Ирана могут привести к третьей мировой войне, сказал член Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью изданию ФАН.  

Но угроза глобального конфликта горячие головы в Вашингтоне, кажется, не смущает. На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по исламской республике 20 июня. 

На условиях анонимности сотрудники Белого дома рассказали газете The New York Times, что американский лидер намеревался уничтожить радары и ракетные батареи Ирана. Однако в последний момент, когда корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, Трамп сдал назад и отменил атаку.  

Впрочем, удар по исламской республике президент США все равно назвал "неминуемым". Получается, что война против Ирана – вопрос в американский элите уже решенный. Остается лишь ждать, когда американские "Томагавки" полетят в направлении Тегерана, а Трамп с присущим ему пафосом объявит о роковом решении публично.  

"Это будет уничтожение, которого никто никогда раньше не видел", – предупредил глава Белого дома в интервью NBC.  

Холодная война между США и Ираном может перерасти в горячую со дня на день. На уступки не хотят идти ни в Вашингтоне, ни в Тегеране. По всей видимости, разрешить копившиеся между двумя странами на протяжении нескольких десятилетий противоречия способно лишь оружие. 

Автор: Федор Лопырев23 июня 2019, 08:30

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