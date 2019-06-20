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Политика

Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии

Фото:duma.gov.ru
В ходе прямой линии с президентом России Владимир Путин обозначил целый ряд направлений, которые требуют повышенного внимания. Совет Госдумы проанализирует поручения главы государства для их реализации.
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Выполнением поручений президента России, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа нижней палаты парламента, ответственная за ход реализации послания главы государства. Этот вопрос депутаты обсудят 24 июня на Совете Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Также будут даны поручения профильным комитетам", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил ,что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, который Владимир Путин обозначил в ходе прямой линии.

В частности, комитеты Госдумы по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции уже занимаются анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 Уголовного кодекса России. Кроме того, оценивается работа по статьям, касающимся уголовного преследования предпринимателей и компаний.

Также в нижней палате парламента была создана и действует рабочая группа, которая занимается вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан, напомнил Володин. Соответствующий вопрос также неоднократно поднимался в ходе прямой линии.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Отреагировал спикер Госдумы и на обращение к Владимиру Путину сотрудника МЧС, который поднял вопрос о необходимости повышения зарплат. Нижняя палата парламента уже рассмотрела в первом чтении поправки в бюджет на 2019-2021 годы, которые предусматривают увеличение оклада рядового состава МЧС до 32 тысяч рублей.

"Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе прямой линии, и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь", – подчеркнул Володин.

Напомним, 20 июня состоялась традиционная прямая линия с президентом России, во время которой любой желающий имел возможность задать вопрос Владимиру Путину. В ходе общения с главой государства поднимались такие важные для страны вопросы, как состояние медицины, экологическая ситуация, реализация нацпроектов, экономическая ситуация в стране и геополитический расклад.

Автор: Геннадий Куприянов20 июня 2019, 19:10

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