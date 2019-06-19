Володин призвал добиваться прорывного развития регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в работе III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Выступая на пленарном заседании, председатель нижней палаты призвал добиваться прорывного развития субъектов Федерации.



Без качественной работы в социальной сфере невозможно решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул спикер Госдумы. Говоря о роли нацпроектов, Володин отметил, что для их реализации необходимо добиваться прорывного развития регионов. Решить такие задачи можно только совместными усилиями, уверен законодатель.



Спикер особо отметил инновационные решения, которые применяются в социальной сфере Москвы. Опыт столицы Володин привел в пример другим регионам.

В решении задач необходим неформальный подход, подчеркнул председатель нижней палаты. "Мы постарались со своей стороны сделать все возможное для того, чтобы внести существенные коррективы в 44-ФЗ", – сказал Володин.

Он напомнил, что законодательство в сфере госзакупок претерпело серьезные изменения, стало более гибким. Это касается культурных учреждений, сферы детского отдыха. Новые нормы будут действовать с 1 июля текущего года и позволят повысить эффективность реализации нацпроектов, подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, задержки с финансированием по многим нацпроектам не могут не тревожить. Законодательная база должна сформироваться в течение 2019 года, чтобы с января следующего года устранить пробелы в обеспечении национальных проектов финансами, сказал Володин.

Также в своем выступлении спикер Госдумы выступил за доработку механизма социального контракта. Важно дать человеку научиться новому, заработать, обеспечить себя и семью, подчеркнул законодатель.

Механизм социального контракта дает возможность гражданину при помощи государства выйти из трудного социального положения и начать развиваться в той сфере, которую он для себя выбрал, отметил Володин. "Открыв свое индивидуальное предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и получив достойную работу", – пояснил спикер.

Было бы правильно, полагает Володин, чтобы федеральный центр помогал регионам в финансировании таких проектов. "В прошлом году государственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тысяч семей. Положительный же эффект был получен только в 35% случаев. В этой связи нам требуется доработка положений этого направления", – заключил спикер.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на ВДНХ. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин.