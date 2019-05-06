На праймериз "Единой России" подано более 4,6 тысячи заявок
На участие в праймериз зарегистрировано 4503
кандидата, уточнил парламентарий. "Наибольший конкурс наблюдается на выборах депутатов
заксобрания в Волгоградской области – 6,6 человек на место", – добавил законодатель.
Высокую активность проявили и жители Калмыкии. Так конкурс составил 6,8 человека на место. Селиверстов напомнил, что прием заявлений от кандидатов проходил с 24 февраля по 30 апреля.
Единоросс также отметил, что в рамках процедуры предварительного голосования в 36 регионах реализуется кадровый проект "ПолитСтартап". По его словам, на основных выборах в административные центры и законодательные собрания зарегистрировано 1692 молодых кандидата – это 38% от общего числа претендентов.
Регистрация на участие в праймериз проходила до конца апреля. По словам Селиверстова, высокую активность проявляют молодежь и те, кто хочет попробовать себя в политике.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 - депутатов законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров.
Кроме того, в трех субъектах состоятся выборы руководителей административных центров, а в 14 регионах – выборы в органы местного самоуправления. В результате будет замещен 38 231 мандат. Кроме того, пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.
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