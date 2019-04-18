На праймериз "ЕР" подано больше двух тысяч заявок
Регистрация на участие в праймериз продлится до конца
апреля, а общий список участников сформируют к 5 мая, отметил парламентарий.
"На сегодняшний день о желании представлять партию на выборах в
региональные парламенты в сентябре 2019 года заявили 1143 человека, а в Думы
административных центров – 1234 человек", – уточнил законодатель.
По словам Селиверстова, высокую активность проявляет молодежь и те, кто только хочет попробовать себя в политике. Депутат отметил, что среди участников много новых лиц.
"Они наравне с действующими политиками, подавшими заявку на участие в предварительном голосовании, обязаны выступить минимум на двух дебат-площадках, поделиться с потенциальными избирателями своим взглядом на социально важные вопросы и предложить свое видение их решения", - рассказал единоросс.
Парламентарий подчеркнул, что избиратели выберут кандидата, если он продемонстрирует готовность решать актуальные проблемы. По словам Селиверстова, уже прошли 150 дискуссий в 17 субъектах Федерации.
В дебатах участвовало около 600 человек. В ближайшее время состоится еще 900 площадок в 22 регионах, уточнил заместитель секретаря генсовета "ЕР".
Напомним, дебаты в рамках предварительного голосования продлятся до 15 мая. Они касаются самых разных сфер – медицины, ЖКХ, экономики, спорта, экологии, культуры и других направлений.В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44 регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местных заксобраний, муниципальных руководителей.
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