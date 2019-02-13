Аннексии Россией Крыма не было, полуостров высказал свое мнение, и Москва приняла его под свое крыло на законных основаниях. А раз так, то Украина не имеет права требовать его обратно. С таким шокирующим для Запада заявлением выступили в Германии.



Россия не нарушала международное право, о чем без устали повторяют США и их союзники. Об этом заявил немецкий журналист Вольфганг Биттнер. В статье для германского издания Heise ("Хайзе") он проанализировал хронологию событий февраля-марта 2014 года и пришел к выводу, что Крым стал частью России на законных основаниях.

В материале исследователь сослался на немецкого юриста Райнхарда Меркеля, который дал четкое определение понятия "аннексия": насильственное присоединение территории одного государства к другому с применением военных средств.

Однако отделение Крыма от Украины произошло без единого выстрела, располагавшиеся на полуострове контингенты армии Незалежной не оказали сопротивления. Биттнер отметил, что если бы Россия аннексировала полуостров, то Киев должен был оборонять территорию и обратиться за помощью к другим странам, а также в ООН.

"Это означало бы открытую войну против России – но этого не произошло. Потому что аннексии просто не было", – подчеркнул журналист.

А дальше был референдум, на котором за воссоединение Крыма с Россией высказалось подавляющее большинство жителей полуострова, напомнил европейцам Биттнер. После этого Крым провозгласил независимость, а затем обратился к Москве за вхождением в состав России.

"Таким образом, это было мирное отделение Крыма от киевской Украины", – резюмировал аналитик.

Российско-украинский конфликт состоял в следующем. После разворота Украины на Запад Россия никак не могла позволить ей увести Крым, имеющий стратегическое значение. Поэтому Россия забрала Крым, который к Украине почти никогда не имел никакого отношения. Украина не сопротивлялась. — Александр Иванов (@alexandr_iv_rb) 12 февраля 2019 г.

В последнее время на Западе все чаще звучат голоса в пользу признания Крыма частью России. О законности референдума марта 2014 года ранее говорил бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген.

Политик напомнил, что полуостров находился в составе России с конца XVIII века, а большая часть его населения – русские. Хаген призвал страны Запада признать очевидное и смириться с тем, что Москва не откажется от региона.