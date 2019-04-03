Тимошенко списали в утиль
По мнению эксперта, если Владимир Зеленский одержит победу на выборах президента Украины, то полностью сменит высшую власть. Важные посты займут малоопытные люди без темного прошлого. Команда будет бороться с коррупцией и постарается вытянуть страну из кризиса.
"Если Зеленский победит, на Украине будет реализован проект по принципу "все на новенького". Новый президент, на котором нет никаких грехов, новый премьер, новый генеральный прокурор и так далее", – пояснил Игорь Шишкин.
Специалист допускает, что артист может поддерживать и текущий режим. Однако для Юлии Тимошенко не будет места. "Она уже списанный материал, и она сама это прекрасно поняла. Достаточно посмотреть на кадры хроники с ее лицом в день голосования", – цитирует эксперта Life.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поражение лидера партии "Батькивщина" в первом туре выборов. Он заявил, что после провала Юлия Тимошенко не сможет вернуться в большую политику. "Плети косы – не плети, ничто уже не поможет. Большая политика говорит ей прощай", – передает его слова "Царьград".
Напомним, бывший премьер-министр Украины обвинила Петра Порошенко в фальсификации результатов голосования. При этом Юлия Тимошенко отказалась обжаловать исход первого тура – по ее словам, действующий лидер страны приватизировал судебную систему, сообщает НСН.
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