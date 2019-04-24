Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
Заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб рассказал, что руководство приняло решение о приостановке экспорта энергоносителей в соседние страны для того, чтобы была возможность в полном объеме обеспечить внутренний рынок. В российском энергосырье было зафиксировано повышенное содержание органических хлоридов.
"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ", – цитирует RT пресс-секретаря "Белнефтехима" Марину Костюченко. Специалисты оценивают уровень потерь, а украинские СМИ передают, что их страна осталась без топлива из-за "войны России и Белоруссии". Впрочем, местные журналисты имеют привычку обострять любые трения и раздувать рабочие моменты до едва ли не глобального противостояния.
Тем не менее некоторая доля истины в словах о том, что причиной произошедшего является не качество нефтепродукта, а политические мотивы, все же есть. Эксперты обратили внимание на то, что в Белоруссии тут же заговорили о возможности закупки нефти в других странах.
"В Белоруссии есть народная примета: если в Минске заговорили об альтернативной покупке нефти – значит, в Белоруссии скоро выборы. Речь об энергетической независимости в контексте разных предвыборных программ", – цитирует НСН политолога Александра Зимовского.
"Всегда эта тема присутствует, и потом выборы заканчиваются и эта тема затихает. Начинаются переговоры об условиях поставки российской нефти, приятных таких цифрах. Я уверен, что так и будет", – добавил он.
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