Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина

Белоруссия прекратила поставки светлых нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Прибалтики, заявив об ухудшении качества поставляемой из России нефти. Эксперты считают, что эта тема намеренно раздувается в преддверии выборов.

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