Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко

11 апреля может стать переломным днем в отношениях России и Белоруссии. Президент Александр Лукашенко, который и до этого позволял себе грубые заявления в адрес Москвы, на этот раз превзошел сам себя.

"Обнаглели", "выкручивают руки", "вводят санкции", "закрывают предприятия" – вот лишь небольшой набор тезисов, которые выдал на-гора Лукашенко, комментируя отношение России к Белоруссии. Видимо, последней каплей для Батьки стал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию белорусских яблок и груш.

На самом деле, они, конечно, никакие не белорусские. Давно известно, что Минск гонит к нам тонны санкционных продуктов из Европы: фрукты и овощи, сыры и даже креветки. И все под лейблом "Сделано в Белоруссии". Хотя, казалось бы, где можно выловить мидии в стране, не имеющий выхода к морю.

Вторая больная тема для Лукашенко – налоговый маневр России в нефтяной сфере, из-за которого он покупает энергоносители по европейским ценам. Мера вынужденная, но не критичная для Минска. Но Батька злится и недоумевает – почему Москва ему материально не помогает.

А, между тем, она помогает, да еще как, регулярно снабжая кредитами братскую страну. Вот и на днях министр финансов Антон Силуанов порадовал Лукашенко, сообщив, что до конца апреля Минск может получить 600 миллионов долларов. Чем не деньги?





Но Лукашенко не унимается: кроме яблок и цен на нефть есть у него еще одна проблема, в которой он винит Россию. В своем сегодняшнем выступлении белорусский лидер напомнил историю с нефтепроводом "Дружба" и поплакался, что Белоруссия не останавливая прокачку нефти, за свой счет отремонтировала трубу, закопанную в землю аж в 1960 году. По ней черное золото течет из России в Белоруссию и далее в европейские страны.

"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом", – заявил расстроенный Лукашенко и пригрозил, что теперь республика при необходимости будет закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти.





Угрозы воплотились в жизнь уже через несколько часов: вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко предложил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому идут поставки российской нефти в Европу. По словам вице-премьера, труба нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, ремонтировать ее надо было еще полтора года назад.

По мнению политолога Ивана Лизана, гнев Лукашенко объясняется диалектическим переходом из количества в качество: у Батьки накопилось недовольство, достигло качественно нового уровня и выплеснулось в публичное пространство. Эксперт полагает, что текущий формат интеграции Москвы и Минска в форме Союзного государства себя исчерпал.





"Текущая ситуация – это кризис роста. Или страны пойдут на компромисс, или в итоге разругаются, а Россия перейдет в режим осажденной крепости. Я надеюсь на то, что Москва и Минск договорятся после игры нервов", – сказал Лизан в интервью изданию "Свободная пресса".

Другие эксперты прогнозируют обострение отношений между Россией и Белоруссией и даже торговую войну между братскими государствами. Но, скорее всего, в очередной раз выпустив пар, Лукашенко успокоится, попросит аудиенции у Владимира Путина и после встречи с ним вновь признается в вечной любви к братьям-славянам. А Москва, привыкшая к эмоциональным всплескам Батьки, снова простит ему все прегрешения.