Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
Первым делом Батька заговорил о яблоках и грушах: президента взбесили ограничения, которые ввел Россельхознадзор из-за того, что производители фруктов предоставили поддельные фитосанитарные сертификаты. "То добро, которое мы делаем для России, оборачивается нам постоянно злом", - разгневался Лукашенко. Запрет на поставки плодов он сравнил с санкциями.
Затем президент напомнил о ситуации с аварийным состоянием нефтепроводов, которые идут через Белоруссию: около полутора лет назад Минск сам ремонтировал трубу, не перекрывая поставки. Лукашенко заботился о том, чтобы Россия не понесла убытки.
Нынешние заявления белорусского лидера в отношении России – далеко не первые, он не раз разговаривал с Москвой на повышенных тонах. К примеру, в январе 2019 года стал угрожать потерей союзника Кремля на западном направлении. До этого Батька жаловался, что Россия посягает на суверенитет Белоруссии.
Все обиды Лукашенко, вероятно, связаны с деньгами. В конце прошлого года президент заявил, что Белоруссия теряет сотни миллионов долларов из-за так называемого налогового маневра, проводимого Россией в нефтяной сфере. Но совсем недавно Москва выполнила просьбу Минска о предоставлении очередного многомиллионного кредита на покрытие долгов по займам, которые Лукашенко брал в прошлые годы.
Что касается белорусских продуктов, то они зачастую совсем не белорусские. Москва уже принимала ограничительные меры и критиковала Минск за то, что он торгует с нами санкционными европейскими овощами, фруктами, сырами и прочими продуктами, выдавая их за свои.
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