Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков популярно объяснил, что происходит между Александром Лукашенко и обнаглевшей Россией. Именно такую характеристику дал Батька нашей стране и сравнил ограничительные меры Россельхознадзора по яблокам и грушам с санкциями.
"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем, никакие санкции Россия не вводит. Есть вопросы, по которым нет окончательного понимания, но Россия привержена Союзному государству", - констатировал Песков.
Представитель Кремля уже в который раз напомнил Лукашенко о той помощи, которую оказывает Россия братскому народу и намекнул Батьке о том, что не плохо было бы сменить тон заявлений в адрес Москвы. "Безусловно, мы сторонники тональностей, которые более соответствуют нашим отношениям, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам", – отметил пресс-секретарь главы государства.
Сегодня, 11 апреля Александр Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук своему соседу. Ему понравилось решение Россельхознадзора о запрете ввоза белорусских фруктов, ведомство пошло на это из-за поддельных фитосанитарных сертификатов, которые сопровождали груз.
Также президент вспомнил дела давно минувших дней, кода Белоруссия самостоятельно отремонтировала аварийный нефтепровод, по которому топливо идет на Запад. Лукашенко подчеркнул, что Минск проявил заботу о том, чтобы Россия не понесла убытки, поэтому трубу не перекрывал.
В последнее время для Лукашенко стало привычном делом оскорблять Россию и говорить с ней на повышенных тонах. Не так давно Батька, к примеру, угрожал Москве потерей главного союзника на западном направлении и жаловался на то, что Кремль посягает на суверенитет Белоруссии.
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