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Политика

Лукашенко возмутил странным заявлением после победы Зеленского

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии. 
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На встрече со спецпредставителем ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартином Сайдиком Александр Лукашенко заверил, что сделает все для скорейшего окончания войны в регионе. "Если мы что-то можем сделать больше для мира на Украине, мы готовы это сделать", – сказал Батька.

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По его словам, он внимательно наблюдает за переговорами в рамках минского формата. Украину он назвал близкой республикой, с которой Белоруссия долгое время жила "в общем доме". "Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев", – добавил Лукашенко.

Слова Батьки о мире на Украине возмутили пользователей Сети. "Каков лицемер! Сам же поставляет топливо для украинских танков, которые потом утюжат мирные города", – написал пользователь Twitter Константин Симонов.

Действительно, Лукашенко получает из России нефть, перерабатывает черное золото на белорусских заводах, а полученное топливо поставляет в том числе на Украину. Соляркой заправляют украинские танки и другую технику, которая принимает участие в операции в Донбассе.

Война в Донбассе идет уже пять лет, и многие украинцы надеются, что ее сможет остановить актер Владимир Зеленский. Юморист победил в первом туре президентских выборов, набрав более 30% голосов.

В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен решить вопрос Донбасса путем переговоров. Для этого он намерен привлечь США и Великобританию. Кроме того, он полагает, что установление мира на востоке страны невозможно без участия России. 

Победа Зеленского в первом туре наверняка стала неожиданностью для Лукашенко. До этого он утверждал, что Порошенко выиграет выборы. 

Автор: Иван Поляков1 апреля 2019, 14:01
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Возмутил, говоришь? Ну, может, каких-то недоумков и возмутил. Так, что с того? А насчёт топлива для украинских танков, так, здесь за россиянией не угнаться, ибо дружки путина ещё и не то на Украину гонят - и ничего! Правда, об этом журнашлюхи не напишут - себе дороже выйдет, да еще и не заплатят.
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