Лукашенко возмутил странным заявлением после победы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается продать подороже свои миротворческие услуги Западу. По словам Батьки, Минск будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе. В то же время белорусская сторона продолжает поставлять топливо для украинской армии.



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