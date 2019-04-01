Лукашенко возмутил странным заявлением после победы Зеленского
На встрече со спецпредставителем ОБСЕ в контактной группе по
Донбассу Мартином Сайдиком Александр Лукашенко заверил, что сделает все для скорейшего
окончания войны в регионе. "Если мы что-то можем сделать больше для мира на Украине, мы готовы это сделать", – сказал Батька.
По его словам, он внимательно наблюдает за переговорами в рамках минского формата. Украину он назвал близкой республикой, с которой Белоруссия долгое время жила "в общем доме". "Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев", – добавил Лукашенко.
Слова Батьки о мире на Украине возмутили пользователей Сети. "Каков лицемер! Сам же поставляет топливо для украинских танков, которые потом утюжат мирные города", – написал пользователь Twitter Константин Симонов.
Действительно, Лукашенко получает из России нефть, перерабатывает черное золото на белорусских заводах, а полученное топливо поставляет в том числе на Украину. Соляркой заправляют украинские танки и другую технику, которая принимает участие в операции в Донбассе.
Лукашенко заявил, что сделает все для достижения мира в Донбассе.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 1 апреля 2019 г.
Каков лицемер! Сам же поставляет топливо для украинских танков, которые потом утюжат мирные города.
Война в Донбассе идет уже пять лет, и многие украинцы надеются, что ее сможет остановить актер Владимир Зеленский. Юморист победил в первом туре президентских выборов, набрав более 30% голосов.
В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен решить вопрос Донбасса путем переговоров. Для этого он намерен привлечь США и Великобританию. Кроме того, он полагает, что установление мира на востоке страны невозможно без участия России.
Победа Зеленского в первом туре наверняка стала неожиданностью для Лукашенко. До этого он утверждал, что Порошенко выиграет выборы.
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