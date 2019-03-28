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Политика

Лукашенко бросился к Путину после жесткой подставы от чиновников

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Стареющий президент Белоруссии Александр Лукашенко теряет веру в своих подопечных. За последние пару дней Батька отправил в отставку сразу несколько высокопоставленных чиновников. После этого белорусскому лидеру понадобилось срочно связаться с президентом России Владимиром Путиным.   
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Несмотря на непростой период в отношениях России и Белоруссии, президенты двух стран находятся в постоянном контакте. В прошлом году Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли достичь соглашения по ряду ключевых вопросов: цены на газ, налоговый маневр, развитие Союзного государства.  

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Не стала прорывной и сочинская встреча в середине февраля. Очередной шанс решить наболевшие вопросы Путину и Лукашенко предоставится 26-27 апреля на международном форуме "Один пояс, один путь" в Китае. Если и эти переговоры не станут прорывными, то главы государств получат возможность уладить шероховатости в отношениях на заседании Евразийского союза в Нур-Султане, бывшей Астане.  

Примечательно, что договариваться о встрече с Путиным Лукашенко бросился после двухдневных разборок с чиновниками. Их работой по развитию сельского хозяйства Батька оказался крайне недоволен. 

Головы полетели у вице-премьера Михаила Русого, губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, в должности понизили помощника президента Геннадия Лавренкова. Разнос чиновникам Лукашенко устроил после посещения одной из ферм на Могилевщине.  

Белорусский лидер остался крайне недовольным увиденным и сравнил содержание животных с концлагерем. "Всех под нож, всех до единого", – анонсировал Лукашенко "Варфоломеевскую ночь" для чиновников. 

Автор: Федор Лопырев28 марта 2019, 06:30
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