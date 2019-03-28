Лукашенко бросился к Путину после жесткой подставы от чиновников
Несмотря на непростой период в отношениях России и Белоруссии, президенты двух стран находятся в постоянном контакте. В прошлом году Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли достичь соглашения по ряду ключевых вопросов: цены на газ, налоговый маневр, развитие Союзного государства.
Не стала прорывной и сочинская встреча в середине февраля. Очередной шанс решить наболевшие вопросы Путину и Лукашенко предоставится 26-27 апреля на международном форуме "Один пояс, один путь" в Китае. Если и эти переговоры не станут прорывными, то главы государств получат возможность уладить шероховатости в отношениях на заседании Евразийского союза в Нур-Султане, бывшей Астане.
Примечательно, что договариваться о встрече с Путиным Лукашенко бросился после двухдневных разборок с чиновниками. Их работой по развитию сельского хозяйства Батька оказался крайне недоволен.
Головы полетели у вице-премьера Михаила Русого, губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, в должности понизили помощника президента Геннадия Лавренкова. Разнос чиновникам Лукашенко устроил после посещения одной из ферм на Могилевщине.
Белорусский лидер остался крайне недовольным увиденным и сравнил содержание животных с концлагерем. "Всех под нож, всех до единого", – анонсировал Лукашенко "Варфоломеевскую ночь" для чиновников.
Очень сильно. Прямо в колхозе снять губернатора области, который отдувается, как мальчишка - Лукашенко умеет делать красивые жесты— Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 27 марта 2019 г.
Хотя это не отменяет того, что России "белорусский партнер" не слишком большой друг. Просто умнее, чем все украинские президенты pic.twitter.com/Ey77wdmFwz
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