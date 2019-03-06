Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
Киевский апелляционный суд вернул вернуть в Оболонский районный суд материалы уголовного дела в отношении экс-президента Украины Януковича. Первая инстанция должна исправить ошибки и разъяснить суть приговора, по которому политику дали 13 лет лишения свободы, пишет РИА ФАН.
Виктора Януковича начали заочно судить в Киеве по делу о госизмене. Изначально прокуратура просила отправить на пожизненное заключение, но позже обвинение попросило назначить сбежавшему президенту 15 лет колонии. Суд в итоге снизил на два года эту планку.
Сам Янукович категорически отрицает вину. Весной 2014 года, когда на Украине подошел к кульминации Евромайдан, президенту ничего не оставалось делать, как бежать в Россию. На родине ему грозила опасность, пришедшие к власти националисты грозились убить его. Политику помогли российские спецслужбы, эвакуировавшие его сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.
Поначалу сбежавший президент принимал участие в судебных заседаниях по своему делу посредством видеоконференции, но от последнего слова отказался и о приговоре узнал из СМИ. Недавно Янукович признал себя лохом, вспоминая, как прилетевшие в Киев в феврале 2014 года европейские министры пообещали ему, что урегулируют политический кризис и утихомирят толпу.
Но этого не произошло и Янукович был вынужден спасать свою жизнь. "Развели меня как лоха", – посетовал экс-президент, оценивая события пятилетней давности.
Зарвавшегося Батьку спустили с небес на землю
Сегодня, 6 марта, певице исполнилось 50 лет
Певица дала откровенное интервью
Пользователям интересно, сколько на самом деле она зарабатывает