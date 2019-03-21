Агент Кремля: Порошенко вывели на чистую воду
Президенту России выгоднее всего видеть во главе Украины Петра Порошенко. Так полагает ветеран националистического движения Степан Хмара. "Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому что больше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует российскому бизнесу", – сказал бывший советский диссидент.
По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что украинские войска попали в дебальцевский котел в 2015 году, пишет издание "ПолитНавигатор". Тогда погибли более двухсот солдат и офицеров ВСУ, попавшие в окружение к ополченцам ДНР и ЛНР.
Нынешняя неспокойная обстановка на юго-востоке Украины отчасти выгодна России, потому что, пока в Донбассе идет война, никаких вооружений НАТО у ее границ быть не может. При наличии неурегулированных территориальных споров страна никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.
Против Порошенко ополчились олигархи, но поддерживает Путин — источники— Вася Адекватник (@Vasya_news) 21 марта 2019 г.
Большинство олигархов потеряли веру в действующего президента Петра Порошенко и предпочитают помогать любому из его конкурентов pic.twitter.com/0I62KqFZHd
О том, что Порошенко выгоден Кремлю, в последнее время говорят многие эксперты. Он, как никто другой, продвигает русофобские идеи и тем самым восстанавливает граждан против себя, о чем свидетельствуют последние предвыборные опросы общественного мнения. В них на первом месте – актер Владимир Зеленский, которого уже вряд ли догонят его главные конкуренты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. Никто из них не делал заявлений о налаживании отношений с Россией в случае победы.
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