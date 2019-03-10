Лукашенко предупредили о "российской оккупации" Белоруссии

Александра Лукашенко предупреждают: оккупация Белоруссии Россией уже началась. Захват страны не будет таким быстрым, как операция по "аннексии" Крыма – все завершится года за 3-4.

С предупреждением в адрес Александра Лукашенко выступили "авторитетные" украинские эксперты. В Киеве провели глубокий анализ заявлений президента Белоруссии за последние несколько месяцев. Вспомнили все - и споры с Москвой по поводу "налогового маневра" в нефтяном секторе, и последующие слова президента Белоруссии об усилении интеграции с Россией.

Александра Лукашенко предупредили: его будут "додавливать", ожидая очередных уступок. "Чтобы он уступил сначала в вопросе энергоносителей, а потом нажмут в вопросе введении одной валюты – российского рубля, а третий, последний шаг, легкая военная оккупация. Россия разместит там свои войска на более постоянной основе, а не в рамках учений, или военного сотрудничества", – уверен международный эксперт Андрей Каракуц

По словам эксперта, этот процесс не будет быстрым – Россия будет поглощать соседнее государство постепенно. "Это не будет выглядеть, например, как аннексия Крыма, и это будет более растянутый процесс, где-то на 3-4 года. Многие приурочивают это к следующим выборам президента России в 2024 году – это можно подать как внешнеполитический успех", – приводят мнение "авторитетного эксперта" украинские издания.

Напомним, на днях российский премьер отчитал президента Белоруссии за резкие высказывания в адрес Москвы. Он вспомнил, как Александр Лукашенко заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран – и даже пытался шантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены на российские энергоносители.

В Москве напоминают Александру Лукашенко, что продвинутым путем для России и Белоруссии является реализация договора о Союзном государстве 1999 года. А в нем прописано, что Москва и Минск должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этому пункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встать на сторону Москвы при оценке событий, происходящих на Украине. Однако Александр Лукашенко этого делать не торопится.