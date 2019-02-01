Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
Об отказе немцев объявил директор киевского завода "Арсенал" Александр Клочко. По его словам, Украина вместе с Германией пыталась создать маневренный зенитно-ракетный комплекс. "И после первых десяти сбитых таким комплексом самолетов враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе", – заявил он.
Клочко отметил, что немецкая Rheinmetall занимается созданием шасси, а также систем сопровождения и целеуказания. Однако из-за запрета германского правительства разработку комплекса придется вести с малыми украинскими предприятиями, передает его слова НСН.
Спонсоры режима Петра Порошенко, который в последнее время частенько прикладывается к бутылке, опасаются за своих украинских подопечных после трагедии Boeing над Донбассом в 2014 году, поэтому не дают им возможности разрабатывать зенитно-ракетные комплексы. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог Максим Жаров.
У Порошенко рассказали о переговорах с Меркель— Вечерний Мариуполь (@Vecherka_News) 24 января 2019 г.
Глава государства договорился с канцлером Германии продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников. pic.twitter.com/OCtJAwIQdj
Он отметил, что для авиакомпаний воздушное пространство Незалежной негласно является запретной зоной. "Посещать его осмеливаются только совсем уж чудаки и чрезмерно прижимистые авиаперевозчики", – сказал аналитик.
Напомним, что через два месяца, в последний день марта, состоятся выборы президента Украины – 2019. Победа Порошенко не принесет России ничего хорошего, уверен член Совета Федерации Алексей Пушков.
По мнению сенатора, для Порошенко главный способ удержать власть - повышение градуса напряженности в отношениях с Россией. Парламентарий призвал не ждать "холодного мира" с Киевом, а готовиться к худшему, в том числе к возможным боевым действиям.
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