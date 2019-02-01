Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель

Отношения между Германией и Украиной накаляются. Правительство Ангелы Меркель запретило компании Rheinmetall разрабатывать зенитно-ракетные комплексы совместно с Незалежной. Для украинского лидера Петра Порошенко, который любит хвастаться хорошими отношениями с Европой, это весьма болезненный удар, особенно за пару месяцев до президентских выборов.



прочитано 3754 раза