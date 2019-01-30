Сделано заявление о необходимости войны с Украиной

Неожиданное решение проблем взаимоотношений Украины и самопровозглашенных республик юго-востока предложил первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Чтобы добиться от Украины мирного договора, надо сначала объявить ей войну, сказал военный.

Хакимзянов напомнил, что в ДНР до сих действуют военное положение и комендантский час, объявленные еще в 2014 году. "У нас есть боевые действия. А с кем мы воюем?" – задается вопросом ополченец.

Он отметил, что на законодательном уровне до сих пор не была объявлена война государству Украина, а поэтому сейчас нельзя говорить о признании республики.

"Мы должны объявить войну. Для того, чтобы урегулировать конфликт, нужно подписать мирный договор. А как его подписывать, если у нас нет войны ни с кем?" – приводит слова Хакимзянова украинское издание "ПолитНавигатор".

Между тем в украинской политической элите продолжают всерьез обсуждать сценарии военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида призвал готовиться к войне с Москвой за черноморское побережье. По его словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера – через территорию Белоруссии.

Президент Петр Порошенко тем временем решил поиграть в миротворца. Накануне, 29 января, он заявил о своем участии в выборах 31 марта и сказал, что Украине нужен мир с Россией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда России", – сказал президент.

Тема войны и мира будет ключевой в президентской кампании, об этом еще не раз скажут кандидаты на высший пост в стране. Некоторые наверняка, как и Петр Порошенко в 2014 году, будут давать невыполнимые обещания закончить войну в Донбассе за несколько недель.