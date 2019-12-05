Будь мужиком: Медведев влепил пощечину трусливому Лукашенко

Союзное государство двух стран – большая ценность, уверен
глава российского правительства. По его словам, в отношениях с Минском есть непростые
вопросы. "Но уверен, что развязку тут можно найти", – сказал Дмитрий Медведев журналистам.
Необходимо понимать, в каком направлении движется интеграция, подчеркнул премьер-министр. Он прокомментировал слова Александра Лукашенко, который заявил, что Минск не пойдет на ограничение суверенитета.
Никто не собирается лишать Белоруссию государственных основ, заверил Медведев. Вместе с тем он напомнил, что любая интеграция предполагает частичное уменьшение суверенитета.
"Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, отдали полномочия на межгосударственный уровень. То же произошло в Евросоюзе, где часть решений принимается в Брюсселе", – уточнил глава правительства.
Политик призвал власти республики не бояться интеграции. "Нужно принять мужественное решение, которое заложит фундамент под экономическое процветание", – сказал Медведев и добавил, что белорусские товары на европейском рынке не ждут.
Напомним, что решающие переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 7 декабря в Сочи. Главы государств должны согласовать спорные вопросы. Если все пройдет успешно, на следующий день будут подписаны "дорожные карты".
Перед встречей с Путиным Лукашенко анонсировал "историческое заявление". К гражданам республики президент обратится 5 декабря. Коллективам предприятий и воинских частей предписано собраться у телевизоров.
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