Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника

У главы государства состоялся любопытный диалог с
руководителем его администрации Натальей Кочановой. По словам президента, на
нынешнее поколение белорусских руководителей "уже много не
нагрузишь". "Будем передавать молодым, да?" – обратился
Александр Лукашенко к депутату Минского облсовета Николаю Радоману.
Президент обмолвился, что ищет человека, которому мог бы доверить тяжелую и ответственную президентскую работу. " Кочановой спрашиваю: "Где резерв на президента? Где резерв?" Она молчит", – заявил Лукашенко.
Кочанова парировала, что таких людей нет. "А надо. Надо, чтобы страну отдать", – приводит слова президента портал "Белорусский партизан".
Лукашенко с Колей на саммите ШОС в Китае. Ну точно преемника готовят. Во всех поездках в первых рядах с другими президентами сидит pic.twitter.com/XYSpebhe6f— РБ головного мозга (@belamova) June 9, 2018
Разговоры о преемнике Лукашенко активизировались в прошлом году. Поговаривали, что белорусский лидер объявит об отставке до конца года. Но покидать уютное президентское кресло он явно не намерен. Батька намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. В случае победы на посту главы государства он проведет 30 лет.
Между тем эксперты уже рассуждают о будущем транзите власти в республике. По мнению политолога Ольги Абрамовой, передачи полномочий пройдет по казахстанскому сценарию: Лукашенко покинет президентский пост, но сохранит рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику.
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